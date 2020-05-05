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У Львівській області зареєстрували 514 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 09:04
У Львівській області зареєстрували 514 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області від вірусу вилікувались 106 пацієнтів

Наразі у Львівській області зареєстрували 514 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомляється, в області лабораторно підтверджено 514 випадків інфікування коронавірусом, з яких 16 людей померли та ще 106 пацієнтів одужали. За останню добу було проведено 103 ПЛР-теста, після чого у 8 осіб підтвердилася коронавірусна інфекція.

Як зазначається, в інфекційній лікарні наразі перебуває 135 осіб, з них в реанімації - 3 особи, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Нагадаємо, у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16 в області. Померла 87-річна мешканка Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.

Крім того, у Львівській області вирішили зняти обмеження на в'їзд до села Давидів, де стався спалах коронавірусу.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Луганській області за добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69.

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