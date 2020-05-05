Названо число умерших от коронавируса во Франции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В настоящее время также госпитализированы 25 548 людей с инфекцией

Во Франции за последние сутки подтверждено 306 смертей среди инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Le Figaro.

Общее количество умерших от коронавируса во Франции составляет - 25 201 человек (15 826 в больницах и 9375 в социальных и медико-социальных учреждениях, преимущественно дома престарелых).

В настоящее время госпитализированы 25 548 человек с инфекцией, в том числе 689 новых пациентов за последние сутки.

Напомним, во Франции за 3 мая от коронавируса умерли 166 человек, что является самым низким числом смертей за последние пять недель.

Также сообщалось, что во Франции с 11 мая начнут смягчать карантинные меры. В стране ослабят ограничения на передвижение людей, а также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки.

В тот же момент, в ВОЗ сообщили, что пандемия коронавируса далека от завершения. В европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением количества новых случаев COVID-19.

Также ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.