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Во Львовской области возросло число подозрений на коронавирус

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 08:57
Во Львовской области возросло число подозрений на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Львовской области обратились еще 5 человек с подозрением на Covid-19

В период с 21:45 25 марта по 8:00 26 марта, во Львовской области с подозрением на коронавирус обратилось еще 5 человек из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 54 человека. За все время выписано - 37 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.

Напомним, по состоянию на 25 марта в Украине официально подтвердили 145 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов составляет 5. Один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Отметим, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

РБК-Украина писало, что в Сумской области умерла женщина, у которой два экспресс-теста на коронавирус показали положительный результат. Минздрав подтвердил.

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