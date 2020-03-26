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У Львівській області зросла кількість підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 08:57
У Львівській області зросла кількість підозр на коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львівській області звернулись ще 5 людей з підозрою на Covid-19

У період з 21:45 25 березня по 8:00 26 березня, в Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося ще 5 осіб з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53
особи. На самоізоляції знаходяться 54 особи. За увесь час виписано - 37 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести на коронавірус показали позитивний результат. МОЗ підтвердив.

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