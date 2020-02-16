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Во Львовской области из водоема вытащили автомобиль с четырьмя телами

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Погибли жители села Коты и села Писоцкий, 1995, 1996, 1999 и 2000 годов рождения

В селе Коты Яворивского района (Львовская область) из водоема вытащили автомобиль с телами четырех людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Как отметил депутат, погибли жители села Коты и села Писоцкий, 1995, 1996, 1999 и 2000 годов рождения.

"16.02.2020 в 08:00 в с. Коты, Яворивского района, Львовской области - обнаружили в водоеме автомобиль AUDI 80, а в автомобиле обнаружены тела четырех людей", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области вечером 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и грузовика, что повлекло гибель человека.

Напомним, во Львовской области водитель автомобиля, находясь под действием наркотических веществ, совершил наезд на пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов на проспекте Льва Ландау. От полученных травм пешеходы погибли. Их личности устанавливались. ДТП произошло 14 февраля около 15 часов.

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