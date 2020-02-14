В Харькове автомобиль насмерть сбил двоих пешеходов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате наезда автомобиля погибли две женщины 50-60 лет

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибли двое пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.

Сообщается, что ДТП произошло 14 февраля около 15:10 на проспекте Льва Ландау, 20.

"Установлено, что 36-летний водитель автомобиля "Mitsubishi" совершил наезд на двух пешеходов, возрастом около 50-60 лет. От полученных травм женщины погибли. Их лица устанавливаются", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Псковской области (Россия) в аварию попал микроавтобус, в котором находились граждане Украины. В частности, микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате погибли восемь граждан Украины. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутку. В результате аварии пострадали 6 человек. Среди пострадавших беременная женщина.