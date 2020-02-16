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В Кременчуге автомобиль протаранил грузовик, есть жертвы

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 10:47
В Кременчуге автомобиль протаранил грузовик, есть жертвы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Один человек погиб

В Полтавской области вечером 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и грузовика, повлекшее гибель человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, около 18:05 в Кременчуге на перекрестке улиц Академика Герасимовича и Гайдамацкой произошло столкновение автомобиля Opel Astra и грузовика DAF.

Отмечается, что в результате столкновения транспортных средств погиб пассажир, 2000 года рождения. Водитель и еще одна пассажирка легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в местную больницу. Пассажирку из транспортного средства пришлось деблокировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Псковской области РФ микроавтобус с гражданами Украины столкнулся с грузовиком Volvo. В результате погибли восемь граждан Украины. Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве маршрутка с пассажирами протаранила троллейбус техобслуживание. В результате аварии пострадали пятеро людей. ДТП произошло на улице Небесной Сотни. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины.

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