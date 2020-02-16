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Во Львовской области водитель под наркотиками наехал на пешеходов

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 11:21
Во Львовской области водитель под наркотиками наехал на пешеходов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате наезда пострадали 3 человека

Во Львовской области водитель автомобиля, находясь под действием наркотических веществ, совершил наезд на пешеходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, 39-летний водитель автомобиля "Таврия Славута" на автодороге Городок-Комарно в селе Черляны выехал на тротуар и сбил на трех пешеходов. В результате инцидента пострадали две женщины в возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летний мужчина.

Отмечается, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители задержали нарушителя, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. Водителю грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов на проспекте Льва Ландау. От полученных травм пешеходы погибли. Их личности устанавливались. ДТП произошло 14 февраля около 15 часов.

Также РБК-Украина писало, что в Полтавской области вечером 15 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и грузовика. В результате столкновение транспортных средств один человек погиб и еще 2 пострадали.

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