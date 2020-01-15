Во Львовской области рейсовый автобус насмерть сбил пешехода

Во Львовской области утром 15 января рейсовый автобус сообщением Львов-Журавники насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что дорожно транспортное происшествие (ДТП) произошло около 05:50.

Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода, жителя села Тарасовка Пустомытовского района 1987 года рождения. Пешеход, от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 11 января во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход. Около 18:15 в селе Долгое Стрыйского района водитель автомобиля “Рено-Трафикˮ совершил наезд на пешехода.

РБК-Украина писало, что в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль на насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

Ранее в Кривом Роге на улице Каткова водитель авто влетел в толпу людей на пешеходном переходе и сбила на смерть двух людей.