В Борисполе авто патрульной полиции насмерть сбило мужчину

ДТП произошло, когда полицейские ехали на задание
В Борисполе Киевской области патрульный автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что авария произошла в условиях ограниченной видимости.
"Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу", - указано в сообщении.
Так, после совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативная группа сообщила о произошедшем сотрудникам Государственного бюро расследований.
Указано, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.
"На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения", - отмечает пресс-служба.
Так, тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Хмельницкой области правоохранитель совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли. Автомобиль двигался с превышением скорости.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2019-го в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью.