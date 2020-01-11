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В Борисполе авто патрульной полиции насмерть сбило мужчину

Новости » Происшествия     11.01.2020 - 22:49
В Борисполе авто патрульной полиции насмерть сбило мужчину
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

ДТП произошло, когда полицейские ехали на задание

В Борисполе Киевской области патрульный автомобиль насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла в условиях ограниченной видимости.

"Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу", - указано в сообщении.

Так, после совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативная группа сообщила о произошедшем сотрудникам Государственного бюро расследований.

Указано, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания.

"На месте происшествия водитель-полицейский сразу был освидетельствован на состояние опьянения", - отмечает пресс-служба.

Так, тело потерпевшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Хмельницкой области правоохранитель совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли. Автомобиль двигался с превышением скорости.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2019-го в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью.

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