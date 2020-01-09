В Кривом Роге автомобиль влетел в толпу людей на пешеходном переходе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель оставила автомобиль и скрылась с места ДТП

В Кривом Роге на улице Каткова водитель автомобиля влетела в толпу людей на пешеходном переходе и сбила насмерть двух людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что за рулем автомобиля "Ауди" находилась 31-летняя местная жительница. После совершения дорожно-транспортного происшествия она оставила автомобиль и скрылась с места ДТП. Вскоре ее задержали.

"Потерпевшие - женщины 47 и 57 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, от полученных травм скончались на месте происшествия", - рассказали в полиции о последствиях аварии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Местные СМИ пишут, что четыре человека переходили дорогу по "зебре". Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия. В результате наезда две женщины погибли на месте, еще двух госпитализировали в больницу.

Напомним, Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Дронову Геннадию и Елене Зайцевой.

РБК-Украина писало, что смертельная авария с участием Дронова и Елены Зайцевой произошла в октябре 2017 года. В Харькове на перекрестке Сумской и Мечникова столкнулись Volkswagen Touareg и Lexus, последний выбросило на тротуар, в результате чего погибли 6 пешеходов. Еще 5 человек были травмированы.