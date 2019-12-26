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МВД инициирует усиление наказания за наезд на пешеходов

Новости » Общество     26.12.2019 - 13:55
МВД инициирует усиление наказания за наезд на пешеходов
Фото: Антон Геращенко (mvs.gov.ua)

МВД планирует поднять штрафы за нарушения, которые приводят к травмированию пешеходов

Министерство внутренних дел в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроекты об усилении ответственности водителей за наезды на людей, которые приводят к травмам или гибели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, законопроектами предлагается поднять размер штрафов за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - сообщил Геращенко.

Также в МВД планируют снизить порог превышения скорости, с которого наступает административная ответственности, с 20 до 10 км, а также не относить к уголовным проступкам вождение в состоянии опьянения. В случае, если во время наезда на человека водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ответственность будет еще больше.

Кроме этого Геращенко отметил, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото и видеофиксации превышения скорости.

Ранее РБК-Украина писало, что комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №8586 об усилении ответственности водителей транспортных средств за причинение вреда здоровью потерпевшего.

Также сообщалось, что Рада поддержала в первом чтении проект закона о повышении штрафов за игнорирование ремней безопасности и мотошлемов.

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