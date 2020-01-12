У Львівській області в ДТП загинув пішохід

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік помер на місці події

У Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 11 січня близько 18:15 у селі Довге Стрийського району, водій автомобіля “Рено-Трафікˮ, мешканець села Подорожнє Стрийського району 1977 року народження, здійснив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм чоловік 1964 року народження помер на місці події Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, вчора ввечері у Борисполі Київської області патрульний автомобіль на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу.

РБК-Україна писало, у Кривому Розі на вулиці Каткова водій авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході і збила на смерть двох людей.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ найближчим часом внесе до Верховної ради законопроекти про посилення відповідальності водіїв за наїзди на людей, які призводять до травм або загибелі.