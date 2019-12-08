Во Львовской области четверо людей отравились угарным газом

Во Львовской области в результате отравления угарным газом пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как сообщается, инцидент произошел в селе Верхнее Синевидное 7 декабря.

“Около 18:35 в частном доме на ул. Франко отравились угарным газом четыре человека. Среди них - двое детей 2015 и 2017 рождения”, - говорится в сообщении.

Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Сколевскую районную больницу.

В департаменте Львовской ОГА сообщили, что дом оборудован газовым конвектором.

Напомним, 29 октября в городе Чоп Закарпатской области отравились угарным газом трое людей. Пострадавшие были госпитализированы в Ужгородскую городскую клиническую больницу.

Кроме того, 30 сентября в Черкассах через угрозу отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибло трое людей в результате отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.