В Закарпатской области отравились угарным газом

Иллюстративное фото (np.pl.ua.jpg)

Отравились угарным газом трое человек, среди пострадавших двое детей

В городе Чоп (Закарпатская область) отравились угарным газом трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что на момент прибытия пожарных, женщина и двое ее малолетних детей 2010 и 2013 годов рождения уже находились на улице. Ими занимались медики экстренной медицинской помощи, ведь все трое сильно надышались угарным дымом. В дальнейшем пострадавшие были госпитализированы в Ужгородскую городскую клиническую больницу.

"Информация о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома поступила в Службу спасения в 12:07 от перепуганных соседей, которые на перебой звонили по номеру 101 и сообщили о пожаре, и то что в квартире могут быть дети. В 12:53 пожар был локализован и в 13:25 окончательно ликвидировано на площади 20 кв.м", - говорится в сообщении.

Пока неизвестна причина возгорания. Общую сумму ущерба установят правоохранители.

Фото: место инцидента (zk.dsns.gov.ru)

Напомним, 30 сентября в Черкассах через угрозу отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки.

Как сообщало РБК-Украина, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибло трое людей в результате отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Кроме того, в пятницу, 10 октября, в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного вещества.