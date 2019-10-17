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В Полтавской области погибли три человека из-за отравления опасными парами

Новости » Происшествия    17.10.2019 - 08:15
В Полтавской области погибли три человека из-за отравления опасными парами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы

В городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибли трое человек в результате отравления опасными парами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Напомним, на Авдеевском коксохимическом заводе Донецкой области двое работников отравились выбросами бензола и аммиака.

Также в пятницу, 10 октября, в Чернигове произошла эвакуация учащихся школы №21 из-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.

Добавим, что в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

РБК-Украина писало, что в детском садике в поселке городского типа Барышевке (Киевская область) отравились 13 детей. Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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