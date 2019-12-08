У Львівській області четверо людей отруїлися чадним газом

У Львівській області в результаті отруєння чадним газом постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, інцидент стався в селі Верхнє Синьовидне 7 грудня.

“Близько 18:35 у приватному будинку на вул. Франко отруїлися чадним газом чотири людини. Серед них - двоє дітей 2015 і 2017 народження", - йдеться в повідомленні.

Всіх постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості доставили в Сколевскую районну лікарню.

У департаменті Львівської ОДА повідомили, що будинок обладнаний газовим конвектором.

Нагадаємо, 29 жовтня в місті Чоп Закарпатської області отруїлися чадним газом троє людей. Постраждалі були госпіталізовані в Ужгородську міську клінічну лікарню.

Крім того, 30 вересня у Черкасах через загрозу отруєння газом рятувальники эвакуаировали мешканців багатоповерхівки.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей в результаті отруєння небезпечними парами. Чоловіки отруїлися під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.