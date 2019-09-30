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В Черкассах эвакуируют жителей многоэтажки из-за распыления химикатов

Новости » Происшествия    30.09.2019 - 15:17
В Черкассах эвакуируют жителей многоэтажки из-за распыления химикатов
Фото: место эвакуации (ck.dsns.gov.ua)

Семь человек госпитализировали

В Черкассах из-за угрозы отравления спасатели проводят эвакуацию людей из многоэтажного дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

Сообщается, что спасатели вывели на свежий воздух 20 человек, но семь человек, среди которых 5 детей, направили в больницу.

"Спасатели в индивидуальных средствах защиты органов дыхания и специальных костюмах проводят поквартирный обход, во время которого информируют людей об опасности отравления и проводят эвакуацию пострадавших. Часть людей, которые отказались от эвакуации, находятся на балконах и ждут, когда минует опасность", - говорится в сообщении.

В Черкассах эвакуируют жителей многоэтажки из-за распыления химикатов

Фото: спасатель, который проводит эвакуацию жителей ck.dsns.gov.ua)

Напомним, 10 сентября в Черкассах в школе №29 распылили газ, в больницу были госпитализированы 20 учеников.

Кроме того, в мае в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

Еще ранее РБК-Украина писало, что в Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом. Так, 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

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