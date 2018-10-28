Во Львовской обл. столкнулись автомобили, среди пострадавших - ребенок

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В результате аварии пострадали 5 человек

В воскресенье, 28 октября, во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу полиции области.

Сообщается, что столкновение автомобилей Opel Vectra и Peugeot 508 произошло в 06:10 на трассе Киев-Чоп, вблизи села Ожидов. В результате аварии пострадали 5 человек.

"В результате аварии пострадал водитель Peugeot, 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, среди которых - 12-летняя девушка. В Opel травмы получили 32-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, и его пассажир - 34-летний житель Киева", - рассказали в полиции.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали в больницы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае в городе Чунцин пассажирский автобус упал в реку. Количество пассажиров, которые находились в автобусе устанавливается. В настоящее время спасатели достали из воды тела 2 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Эфиопии вследствие столкновения автобуса с военным грузовиком погибли 18 человек, еще 12 человек пострадали.