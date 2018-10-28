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В Эфиопии в результате аварии погибло 18 человек

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 05:47
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также в ДТП пострадали 12 человек

Число погибших в субботу в результате столкновения автобуса с военным грузовиком на севере Эфиопии составило 18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, еще 12 человек пострадали. Авария произошла в регионе Амхара.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Напомним, на севере Греции в результате автомобильной аварии, которая произошла 13 октября, погибли 11 человек.

Как писало РБК-Украина, авария произошла утром возле города Кавала. Автомобиль, который направлялся в город Салоники, столкнулся с грузовиком и загорелся. Все пассажиры и водитель автомобиля погибли. Водитель грузовика получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, правоохранители считают, что 10 погибших в аварии были мигрантами, которые прибыли в Грецию из Турции. По мнению полиции, одиннадцатый погибший, который был водителем автомобиля, занимался контрабандой мигрантов.

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