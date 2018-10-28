В Эфиопии в результате аварии погибло 18 человек

Также в ДТП пострадали 12 человек
Число погибших в субботу в результате столкновения автобуса с военным грузовиком на севере Эфиопии составило 18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".
Как сообщается, еще 12 человек пострадали. Авария произошла в регионе Амхара.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
Напомним, на севере Греции в результате автомобильной аварии, которая произошла 13 октября, погибли 11 человек.
Как писало РБК-Украина, авария произошла утром возле города Кавала. Автомобиль, который направлялся в город Салоники, столкнулся с грузовиком и загорелся. Все пассажиры и водитель автомобиля погибли. Водитель грузовика получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.
Кроме того, правоохранители считают, что 10 погибших в аварии были мигрантами, которые прибыли в Грецию из Турции. По мнению полиции, одиннадцатый погибший, который был водителем автомобиля, занимался контрабандой мигрантов.