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В Китае пассажирский автобус упал в реку, есть погибшие

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 15:56
Фото: пассажирский автобус упал в реку (news cn)
Фото: пассажирский автобус упал в реку (news cn)

Спасатели достали из реки тела 2 человек

В китайском городе Чунцин, что на юго-западе страны, пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста и утонул. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Автобус слетел с моста после столкновения с автомобилем, который ехал на встречу по мосту с четырьмя полосами.

Отмечается, что сейчас неизвестно, сколько пассажиров находилось в автобусе на момент инцидента, но известно, что спасатели достали из реки тела 2 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Эфиопии вследствие столкновения автобуса с военным грузовиком погибли 18 человек, еще 12 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на севере Греции в результате автомобильной аварии, которая произошла 13 октября, погибли 11 человек. Авария произошла утром возле города Кавала. Автомобиль, который направлялся в город Салоники, столкнулся с грузовиком и загорелся. Все пассажиры и водитель автомобиля погибли. Водитель грузовика получил травмы.

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