У Львівській обл. зіткнулися автомобілі, серед постраждалих - дитина

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Внаслідок аварії постраждали 5 людей

У неділю, 28 жовтня, у Львівській області внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що зіткнення автомобілів Opel Vectra та Peugeot 508 сталося о 06:10 на трасі Київ-Чоп, поблизу села Ожидів. Внаслідок аварії постраждали 5 людей.

"В результаті аварії постраждав водій Peugeot, 50-річний мешканець Закарпаття, та двоє його пасажирок, серед яких - 12-річна дівчина. В Opel травми отримали 32-річний водій, мешканець Івано-Франківської області, та його пасажир - 34-річний мешканець Києва"- розповіли в поліції.

Зазначається, що всіх постраждалих госпіталізували до лікарень. Поліція встановлює обставини події і вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї в місті Чунцін пасажирський автобус впав у річку. Кількість пасажирів, які перебували в автобусі встановлюється. Наразі рятувальники дістали з води тіла 2 людей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Ефіопії внаслідок зіткнення автобуса з військовою вантажівкою загинули 18 людей, ще 12 людей постраждали.