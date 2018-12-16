Под Львовом произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Фото: ДТП под Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

В результате аварии погибли четыре человека

Во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью на автодороге М-10 Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково Яворовского района произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека и травмированы еще двое - все пассажиры легкового автомобиля.

"Погибших и травмированных из автобуса нет. Пассажиров автобуса доставили в пожарно-спасательное подразделение для обогрева", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте ДТП правоохранители провели следственные действия, после чего спасатели приступили к деблокированию погибших.

Фото: ДТП под Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

Напомним, ранее сообщалось, что возле Киева на Одесской трассе в районе Чабанов фура DAF протаранила шесть автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, среди них ребенок.

До этого в Киевской области в ночь на субботу, 15 декабря, произошла авария, в результате которой погибли два человека.