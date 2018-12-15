В Киевской области произошло смертельное ДТП

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результат6 аварии возле Белой Церкви погибла супружеская пара

В Киевской области в ночь на субботу, 15 декабря, произошла авария, в результате которой погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Киевской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 22:50 14 декабря на третьем километре автодороги Володарка-Белая Церковь. По данным полиции, 55-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru.

"В результате аварии водитель ВАЗа и его 52-летняя жена от полученных травм погибли на месте ДТП. Водителя иномарки доставили в реанимационное отделение больницы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в полиции.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются причины ДТП.

Фото: ДТП (kv.npu.gov.ua)

Напомним, во Львовской области сегодня ночью, 15 декабря, грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок.