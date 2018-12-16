Під Львовом сталася смертельна ДТП за участю автобуса

Фото: ДТП під Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

В результаті аварії загинули чотири особи

У Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули чотири особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вночі на автодорозі М-10 Львів - Краковець у селищі Івано-Франкове Яворівського району сталося зіткнення автобуса і легкового автомобіля. В результаті ДТП загинули 4 особи та травмовано ще двох - всі пасажири легкового автомобіля.

"Загиблих і травмованих з автобуса немає. Пасажирів автобуса доставили до пожежно-рятувальний підрозділу для обігріву", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що на місці ДТП правоохоронці провели слідчі дії, після чого рятувальники приступили до деблокування загиблих.

Фото: ДТП під Львовом (facebook.com/groups/govarta1)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля Києва на Одеській трасі в районі Чабанів фура DAF протаранив шість автомобілів. В результаті аварії постраждали три особи, серед них дитина.

До цього у Київській області в ніч на суботу, 15 грудня, сталася аварія, в результаті якої загинули дві особи.