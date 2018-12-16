Под Киевом фура протаранила 6 машин

Фото: на месте ДТП ("Информатор")

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок

Около Киева на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны в субботу, 15 декабря, фура DAF протаранила шесть автомобилей, три человека, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

По информации издания, авария произошла около 18:20 в суботу.

В результате столкновения были повреждены Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус "Богдан" и Mercedes ML350, которые двигались по трассе со стороны Киева.

По словам очевидца, водителя Opel, машины стояли на светофоре и ждали зеленый свет, чтобы повернуть налево в Чабаны.

"В какой-то момент он увидел в зеркале, что фура DAF с крайней полосы едет по диагонали. И через несколько секунд произошел удар. Грузовик по касательной зацепил Vectra, после чего врезался в отбойник и начал сносить машины на своем пути", - говорится в сообщении.

Водитель маршрутки рассказал, что ехал без пассажиров, после удара автобус развернуло на 90 градусов и в момент столкновения он зацепил Mercedes.

По словам полицейских, в результате аварии были госпитализированы водитель фуры, женщина и маленькая девочка из Tuareg.

Фото: ДТП под Киевом

Из-за аварии в сторону Глевахи образовалась масштабная пробка, поскольку ДТП заняло два ряда.

Напомним, в Киевской области в ночь на субботу, 15 декабря, произошла авария, в результате которой погибли двое людей.