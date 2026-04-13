У Львові знову запрацювали безкоштовні пересадки у транспорті: які умови

У Львові знову запрацювала можливість безкоштовних пересадок у громадському транспорті для пасажирів, які оплачують проїзд через додаток LeoCard або транспортною карткою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Головне:
Після відновлення сервісу принцип залишився незмінним: пасажир оплачує одну поїздку і протягом 40 хвилин може безкоштовно пересідати між автобусами, трамваями та тролейбусами.
Кількість пересадок не обмежена. Головна умова - щоразу валідувати поїздку в новому транспорті в межах цього часу.
У міськраді зазначають, що така система дозволяє економити кошти та зручніше планувати маршрут.
Після відновлення сервісу діють кілька важливих правил.
Для користувачів додатка LeoCard:
Тож пасажирам, які купували квитки "про запас", варто це врахувати.
Для користувачів картки ЛеоКарт:
Остаточний баланс відображається наступного дня.
Безкоштовні пересадки не працювали з 11 березня до 11 квітня. Це було пов’язано зі стрімким зростанням цін на пальне.
У цей період пасажири оплачували кожну поїздку окремо, що дозволило перевізникам частково компенсувати витрати та забезпечити стабільну роботу транспорту без підвищення тарифів.
Зазначимо, безкоштовна пересадка доступна лише для користувачів LeoCard і не діє при оплаті готівкою або банківською карткою. Також кожну поїздку обов’язково потрібно валідувати - інакше вона вважатиметься неоплаченою, що може призвести до штрафу.
Система безкоштовних пересадок у Львові працює з липня 2024 року для користувачів транспортної картки, а з грудня - і для пасажирів додатка LeoCard.
