Общество Образование Деньги Изменения Экология

Во Львове снова заработали бесплатные пересадки в транспорте: какие условия

14:22 13.04.2026 Пн
3 мин
Можно ли сделать пересадку с билетом, купленным до 11 апреля?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Общественный транспорт во Львове (Getty Images)

Во Львове снова заработала возможность бесплатных пересадок в общественном транспорте для пассажиров, которые оплачивают проезд через приложение LeoCard или транспортной карточкой.

Главное:

  • Возвращение услуги: Во Львове снова доступны бесплатные пересадки после месячного перерыва из-за топливного кризиса.
  • Тайминг: Пересаживаться между автобусами, трамваями и троллейбусами можно бесплатно в течение 40 минут.
  • Ограничения: Функция действует только для владельцев LeoCard (карты или приложения). Наличные и банковские карты не поддерживаются.
  • Механика: Деньги за пересадку сначала резервируются, а возвращаются на баланс на следующий день.
  • Важно: Билеты в приложении, купленные с 11 марта по 11 апреля, не дают права на бесплатную пересадку.

Как работают пересадки после восстановления

После восстановления сервиса принцип остался неизменным: пассажир оплачивает одну поездку и в течение 40 минут может бесплатно пересаживаться между автобусами, трамваями и троллейбусами.

Количество пересадок не ограничено. Главное условие - каждый раз валидировать поездку в новом транспорте в пределах этого времени.

В горсовете отмечают, что такая система позволяет экономить средства и удобнее планировать маршрут.

Что нужно знать пассажирам

После восстановления сервиса действуют несколько важных правил.

Для пользователей приложения LeoCard:

  • билеты, приобретенные с 11 марта по 11 апреля, не становятся пересадочными;
  • после активации они действуют только для одной поездки до конечной остановки.

Поэтому пассажирам, которые покупали билеты "про запас", стоит это учесть.

Для пользователей карты ЛеоКарт:

  • при каждой пересадке нужно иметь достаточно средств на счету;
  • система временно резервирует средства за каждую валидацию;
  • после обработки данных все поездки в пределах 40 минут засчитываются как одна, а деньги возвращаются.

Окончательный баланс отображается на следующий день.

Почему пересадки временно отменяли

Бесплатные пересадки не работали с 11 марта по 11 апреля. Это было связано со стремительным ростом цен на топливо.

В этот период пассажиры оплачивали каждую поездку отдельно, что позволило перевозчикам частично компенсировать расходы и обеспечить стабильную работу транспорта без повышения тарифов.

Отметим, бесплатная пересадка доступна только для пользователей LeoCard и не действует при оплате наличными или банковской картой. Также каждую поездку обязательно нужно валидировать - иначе она будет считаться неоплаченной, что может привести к штрафу.

Система бесплатных пересадок во Львове работает с июля 2024 года для пользователей транспортной карты, а с декабря - и для пассажиров приложения LeoCard.

Ранее РБК-Украина писало о возможном повышении стоимости проезда во Львове. В городе планируют умеренно повысить тарифы на транспорт (в зависимости от способа оплаты), однако резкий рост до 42 гривен не поддержали - окончательное решение еще должны принять городские власти.

Также тарифы на проезд в общественном транспорте могут повысить в Киеве. Столичные власти впервые с 2018 года готовят повышение стоимости проезда из-за роста расходов (топливо, электроэнергия, зарплаты) и большие дотации из бюджета, а окончательное решение еще не принято.

