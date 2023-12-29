У Львові влучання у житловий будинок, є постраждалі

"У Львові чути вибухи", - написав Садовий.

Козицький своєю чергою закликав жителів перебувати у безпечних місцях. Пізніше він повідомив про влучання у будинок.

"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі", - написав голова Львівської ОВА.

Також в одному з ліцеїв Львова спалахнула пожежа. Ймовірно, там упали уламки збитих ракет. На місце прямують профільні служби.

Мер міста Андрій Садовий також підтвердив "приліт" по житловому будинку.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

У Києві працювала ППО. Вже відомо про падіння уламків у Подільському та Святошинському районах столиці. Також відомо, що по Харкову вдарили ракетами, а у Дніпрі палає торговий центр.

Детальніше про масовану атаку - читайте у нашому матеріалі.