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У Києві вибухи, працює ППО

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 07:38
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У Києві вибухи, працює ППО Фото: у Києві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Києві пролунали зранку 29 грудня. У столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Додамо, що початку цієї доби у Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Востаннє сирени завили о 6:47. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами.

Повторні вибухи

У Києві після 7:50 пролунали повторні вибухи. Мер столиці заявив, що у місті "інтенсивно працює ППО".

Карта повітряних тривог станом на 7:40

У Києві вибухи, працює ППО

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

Відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.

Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.

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