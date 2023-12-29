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Во Львове попадание в жилой дом, есть пострадавшие

Фото: во Львове снова раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Повторные взрывы во Львове прогремели утром 29 декабря. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового и главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

"Во Львове слышны взрывы", - написал Садовый.

Козицкий в свою очередь призвал жителей находиться в безопасных местах. Позже он сообщил о попадании в дом.

"По предварительной информации, есть попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие", - написал глава Львовской ОВА.

Также в одном из лицеев Львова вспыхнул пожар. Вероятно, там упали обломки сбитых ракет. На место следуют профильные службы.

Мэр города Андрей Садовый также подтвердил "прилет" по жилому дому.

Напомним, что сегодня ночью Львов был атакован "шахедами". По словам мэра Андрея Садового, есть "прилет" по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар, но другие детали пока неизвестны.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы раздались в ряде регионов: Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

В Киеве работала ПВО. Уже известно о падении обломков в Подольском и Святошинском районах столицы. Также известно, что по Харькову ударили ракетами, а в Днепре горит торговый центр.

Подробнее о массированной атаке - читайте в нашем материале.

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