У Львові спростували повідомлення про стрілянину біля торгового центру

02:35 03.05.2026 Нд
1 хв
Охорона, перехожі, мешканці - жоден не чув пострілів
aimg Катерина Коваль
У Львові спростували повідомлення про стрілянину біля торгового центру Фото: шеврон Національної поліції України (Getty Images)
Повідомлення про стрілянину біля торгового центру "Сільпо" у Львові не підтвердилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Що перевірила поліція

Правоохоронці опитали місцевих жителів, перехожих та охорону магазину - жоден із них не підтвердив факту стрільби.

Постраждалих, пошкоджень майна та слідів використання вогнепальної зброї.не зафіксовано.

Громадський порядок не порушено, ситуація спокійна, повідомив депутат Львівської облради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, 23 квітня у Львові сталася стрілянина в багатоповерхівці. На місце оперативно прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції. Як з'ясувалося, 34-річний мешканець будинку зробив кілька пострілів у квартирі з револьвера системи Флобера.

Помітивши поліцію, чоловік викинув зброю у вікно. Його затримали та доставили до спеціалізованого лікувального закладу. За попередніми даними, він має ментальні порушення.

Раніше стало відомо, що у Львові невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в Ісламський релігійно-культурний центр. Після цього чоловік утік. Поліція встановлює особу зловмисника.

Напередодні в центрі Жовкви на Львівщині невідомий вчинив акт вандалізму - забруднив фігуру Матері Божої. Правоохоронці розшукують причетного.

