У Львові спростували повідомлення про стрілянину біля торгового центру

Повідомлення про стрілянину біля торгового центру "Сільпо" у Львові не підтвердилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Що перевірила поліція

Правоохоронці опитали місцевих жителів, перехожих та охорону магазину - жоден із них не підтвердив факту стрільби.

Постраждалих, пошкоджень майна та слідів використання вогнепальної зброї.не зафіксовано.

Громадський порядок не порушено, ситуація спокійна, повідомив депутат Львівської облради Ігор Зінкевич.

Нагадаємо, 23 квітня у Львові сталася стрілянина в багатоповерхівці. На місце оперативно прибули правоохоронці та спецпідрозділи поліції. Як з'ясувалося, 34-річний мешканець будинку зробив кілька пострілів у квартирі з револьвера системи Флобера.

Помітивши поліцію, чоловік викинув зброю у вікно. Його затримали та доставили до спеціалізованого лікувального закладу. За попередніми даними, він має ментальні порушення.