Во Львове опровергли сообщения о стрельбе возле торгового центра
Сообщения о стрельбе возле торгового центра "Сильпо" во Львове не подтвердились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.
Что проверила полиция
Правоохранители опросили местных жителей, прохожих и охрану магазина - ни один из них не подтвердил факт стрельбы.
Пострадавших, повреждений имущества и следов использования огнестрельного оружия не зафиксировано.
Общественный порядок не нарушен, ситуация спокойная, сообщил депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич.
Напомним, 23 апреля во Львове произошла стрельба в многоэтажке. На место оперативно прибыли правоохранители и спецподразделения полиции. Как выяснилось, 34-летний житель дома сделал несколько выстрелов в квартире из револьвера системы Флобера.
Заметив полицию, мужчина выбросил оружие в окно. Его задержали и доставили в специализированное лечебное учреждение. По предварительным данным, он имеет ментальные нарушения.
Ранее стало известно, что во Львове неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в Исламский религиозно-культурный центр. После этого мужчина скрылся. Полиция устанавливает личность злоумышленника.
Накануне в центре Жовквы на Львовщине неизвестный совершил акт вандализма - испачкал фигуру Матери Божьей. Правоохранители разыскивают причастного.