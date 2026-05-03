Во Львове опровергли сообщения о стрельбе возле торгового центра

Сообщения о стрельбе возле торгового центра "Сильпо" во Львове не подтвердились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Что проверила полиция

Правоохранители опросили местных жителей, прохожих и охрану магазина - ни один из них не подтвердил факт стрельбы.

Пострадавших, повреждений имущества и следов использования огнестрельного оружия не зафиксировано.

Общественный порядок не нарушен, ситуация спокойная, сообщил депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич.

Напомним, 23 апреля во Львове произошла стрельба в многоэтажке. На место оперативно прибыли правоохранители и спецподразделения полиции. Как выяснилось, 34-летний житель дома сделал несколько выстрелов в квартире из револьвера системы Флобера.

Заметив полицию, мужчина выбросил оружие в окно. Его задержали и доставили в специализированное лечебное учреждение. По предварительным данным, он имеет ментальные нарушения.