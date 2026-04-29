У Львові намагалися підпалити мечеть "коктейлями Молотова" (фото)

Фото: що відомо про нічний напад на ісламський центр (facebook.com.dumkinfo)

У Львові невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю в Ісламський релігійно-культурний центр.

Інцидент стався ввечері 28 квітня, повідомляють правоохоронці. Що сталося О 20:40 на лінію 102 надійшло повідомлення про загоряння в мечеті у Львові. За попередніми даними поліції, невстановлений чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю і втік. Рідина з однієї пляшки зайнялася, проте один зі служителів центру загасив вогонь самостійно - до приїзду пожежників. Фото: наслідки пожежі у мечеті (facebook.com.dumkinfo) Що робить поліція Слідчі проводять першочергові процесуальні дії, шукають свідків і очевидців події. Особу зловмисника встановлюють. "Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 ККУ. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.