У центрі Львова "зникла" меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачам

17:30 01.05.2026 Пт
2 хв
Зловмисниками виявилась група 18-річних молодиків
aimg Ірина Костенко
У центрі Львова "зникла" меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачам У центрі Львова стався акт вандалізму (фото: facebook.com/evgen.bojko.265106)
У Львові сталось зухвале викрадення меморіальної таблиці Джохару Дудаєву. Вона була розміщена на одному з будинків у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції Львівської області у Facebook.

Читайте також: У центрі Львова з'явиться площа імені Андрія Парубія: де шукати її на мапі

Хто і коли повідомив про викрадення таблиці

Українцям розповіли, що близько 07:25 п'ятниці, 1 травня, до поліції надійшло повідомлення про викрадення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі Львова.

"Від одного з чиновників Львівської міської ради", - уточнили правоохоронці.

Повідомляється, що до розкриття злочину були залучені:

  • оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини;
  • працівники Львівського районного управління поліції №1;
  • співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини;
  • співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Що встановили під час розслідування

Правоохоронці встановили, що об'єктом, який викрали, стала меморіальна таблиця першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву.

У центрі Львова &quot;зникла&quot; меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачамОдин із викрадачів меморіальної таблиці (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Її встановили на фасаді одного з будинків у центрі Львова 21 квітня.

У межах проведених заходів - вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина" - поліцейські також встановили місце перебування трьох зловмисників, причетних до викрадення.

У центрі Львова &quot;зникла&quot; меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачамЗловмисник, причетний до викрадення (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Що тепер загрожує зловмисникам

У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що зловмисників, які викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву, затримали.

"У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - пояснили громадянам.

У центрі Львова &quot;зникла&quot; меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачамЗа фактом злочину відкрили кримінальне провадження (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Зазначається, що ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївської області.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У центрі Львова &quot;зникла&quot; меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачамПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

"Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові намагалися підпалити мечеть "коктейлями Молотова".

Тим часом у Львівській області осквернили фігуру Матері Божої.

Читайте також, як у Києві вандали понівечили клумби з тюльпанами у різних районах.

Зеленський розкрив втрати Росії внаслідок "далекобійних санкцій"
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге