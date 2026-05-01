У центрі Львова "зникла" меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачам
У Львові сталось зухвале викрадення меморіальної таблиці Джохару Дудаєву. Вона була розміщена на одному з будинків у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції Львівської області у Facebook.
Хто і коли повідомив про викрадення таблиці
Українцям розповіли, що близько 07:25 п'ятниці, 1 травня, до поліції надійшло повідомлення про викрадення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі Львова.
"Від одного з чиновників Львівської міської ради", - уточнили правоохоронці.
Повідомляється, що до розкриття злочину були залучені:
- оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини;
- працівники Львівського районного управління поліції №1;
- співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини;
- співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Що встановили під час розслідування
Правоохоронці встановили, що об'єктом, який викрали, стала меморіальна таблиця першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву.
Один із викрадачів меморіальної таблиці (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Її встановили на фасаді одного з будинків у центрі Львова 21 квітня.
У межах проведених заходів - вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина" - поліцейські також встановили місце перебування трьох зловмисників, причетних до викрадення.
Зловмисник, причетний до викрадення (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Що тепер загрожує зловмисникам
У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що зловмисників, які викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву, затримали.
"У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - пояснили громадянам.
За фактом злочину відкрили кримінальне провадження (фото: facebook.com/MVS.LVIV)
Зазначається, що ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївської області.
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)
Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
"Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.
