У центрі Львова "зникла" меморіальна таблиця Джохару Дудаєву: що загрожує викрадачам

У Львові сталось зухвале викрадення меморіальної таблиці Джохару Дудаєву. Вона була розміщена на одному з будинків у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби поліції Львівської області у Facebook.

Хто і коли повідомив про викрадення таблиці

Українцям розповіли, що близько 07:25 п'ятниці, 1 травня, до поліції надійшло повідомлення про викрадення меморіальної таблиці з фасаду будинку в центрі Львова.

"Від одного з чиновників Львівської міської ради", - уточнили правоохоронці.

Повідомляється, що до розкриття злочину були залучені:

оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини;

працівники Львівського районного управління поліції №1;

співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини;

співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Що встановили під час розслідування

Правоохоронці встановили, що об'єктом, який викрали, стала меморіальна таблиця першому президенту Чеченської Республіки Ічкерія Джохару Дудаєву.

Один із викрадачів меморіальної таблиці (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Її встановили на фасаді одного з будинків у центрі Львова 21 квітня.

У межах проведених заходів - вивчивши записи камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина" - поліцейські також встановили місце перебування трьох зловмисників, причетних до викрадення.

Зловмисник, причетний до викрадення (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Що тепер загрожує зловмисникам

У прес-службі поліції Львівської області повідомили, що зловмисників, які викрали меморіальну таблицю Джохару Дудаєву, затримали.

"У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - пояснили громадянам.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження (фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Зазначається, що ними виявилися троє 18-річних жителів Миколаївської області.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

"Досудове розслідування триває", - підсумували у поліції.