У Львові спалахнула масштабна пожежа в готелі "Власта" (відео)

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Займання сталося близько 01:34 на другому поверсі готелю "Токіо Стар". У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, в Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар".