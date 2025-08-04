Во Львове вспыхнул масштабный пожар в гостинице "Власта" (видео)

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже отеля "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали по меньшей мере 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания отеля "Токио Стар".

Кроме того, в Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в результате пожара в гостинице "Токио Стар".