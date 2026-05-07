У Львові спалах сальмонельозу в дитсадку, діти потрапили в лікарню

У Львові зафіксували спалах небезпечної інфекції в одному з дитячих садків міста. Станом на 7 травня вісім малюків уже перебувають у лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Лікарі оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості. Симптоми у всіх пацієнтів схожі: скарги на нудоту та постійне блювання. Також спостерігається сильна діарея, загальна слабкість і гострий біль у ділянці живота. У більшості хворих суттєво підвищилася температура тіла.
Лабораторні дослідження вже дали перші результати. У двох випадках фахівці підтвердили сальмонельоз. Це бактеріальне захворювання вражає травну систему та може спровокувати серйозні ускладнення без вчасного лікування. Інші результати аналізів наразі очікують.
Львівські епідеміологи вже проводять комплекс заходів, щоб зупинити подальше поширення інфекції. Спеціалісти детально опитують хворих дітей, їхніх батьків та персонал садочка.
Фахівці відібрали проби для ретельного аналізу. Наразі перевіряють наступне:
Також у лабораторії вивчають біологічний матеріал від усіх госпіталізованих осіб. Джерело інфекції поки не встановили.
Раніше ми писали, як вберегти від сальмонельозу любителям яєць. Лікарі рекомендують дотримуватися цих профілактичних заходів при їхньому вживанні.
Також розповідали, чим небезпечне сире молоко. Попри те, що таке молоко зберігає природний склад, воно може містити небезпечні для здоров’я мікроорганізми.
Немиті ягоди теж можуть стати причиною сальмонельозу. Хоча їх не торкались руки покупців та продавців, вони контактують з комахами та іншою фауною.