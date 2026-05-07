У Львові спалах сальмонельозу в дитсадку, діти потрапили в лікарню

Лікарі оцінюють стан пацієнтів як середньої важкості. Симптоми у всіх пацієнтів схожі: скарги на нудоту та постійне блювання. Також спостерігається сильна діарея, загальна слабкість і гострий біль у ділянці живота. У більшості хворих суттєво підвищилася температура тіла.

Лабораторні дослідження вже дали перші результати. У двох випадках фахівці підтвердили сальмонельоз. Це бактеріальне захворювання вражає травну систему та може спровокувати серйозні ускладнення без вчасного лікування. Інші результати аналізів наразі очікують.

Розслідування причин отруєння

Львівські епідеміологи вже проводять комплекс заходів, щоб зупинити подальше поширення інфекції. Спеціалісти детально опитують хворих дітей, їхніх батьків та персонал садочка.

Фахівці відібрали проби для ретельного аналізу. Наразі перевіряють наступне:

зразки харчових продуктів, які вживали діти;

якість та мікробіологічний склад питної води;

змиви з робочих поверхонь, посуду та обладнання.

Також у лабораторії вивчають біологічний матеріал від усіх госпіталізованих осіб. Джерело інфекції поки не встановили.