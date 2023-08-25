Як уберегти себе та рідних від сальмонельозу: поради експертів

Багатьох із нас з дитинства закликають мити руки перед їжею та лякають загадковою хворобою - сальмонельозом. Однак підступні бактерії можуть потрапити до організму й іншими способами.

Про небезпеку сальмонельозу, симптоми захворювання та способи запобігти інфекції читайте нижче в матеріалі Styler .

Що відомо про хворобу

Сальмонельоз - інфекційне захворювання тварин, птахів і людей. Його спричиняють бактерії роду Salmonella (сальмонели), що уражають переважно травну систему.

Найчастіше бактерії передаються через неякісну їжу, а також контактно-побутовим шляхом - від людини-носія сальмонел. Сальмонели живуть у кишковому тракті тварин і людей, тому поширюються разом із фекаліями через ґрунт, водойми, харчі чи будь-які інші забруднені поверхні.

Сальмонели досить стійкі до дії фізичних і хімічних факторів довкілля. Згідно з даними Держпродспоживслужби, вони можуть зберігати життєздатність:

у воді - до трьох місяців

у м'ясі та яйцях - до семи місяців

у кормах тварин - до півтора року

у заморожених продуктах, висушених фекаліях - до двох років

Варто зазначити також, що сальмонельоз має літньо-осінню сезонність. Це пов'язано з активацією в цей період механізму передавання бактерій.

Сальмонельоз в Україні та світі

Сальмонельоз становить серйозну медичну та соціальну проблему. Це зумовлено насамперед:

широким його поширенням (часто з тяжким перебігом, особливо у дітей раннього віку та в літніх людей)

можливістю хронізації процесу

Крім того, сальмонельоз може спровокувати виникнення чи загострення інших хронічних захворювань.

Епідеміологічну ситуацію щодо сальмонельозу в Україні та більшості країн світу оцінюють наразі як несприятливу з тенденцією до подальшого погіршення.

Як можна заразитися

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що заразитися сальмонелами діти й дорослі можуть через такі джерела:

харчі тваринного походження (яловичину, курятину, непастеризоване молоко чи яйця)

брудні чи помиті зараженою водою овочі та фрукти

харчі, яких торкалася брудними руками заражена людина

контакт зі свійськими та дикими тваринами (фекаліями тварин чи землею, якою тварини гуляють)

контакт із забрудненими поверхнями, за яким йде торкання обличчя чи харчів

брак гігієни після туалету чи зміни підгузків

вживання непастеризованого молока чи забрудненої води

Симптоми сальмонельозу

Серед симптомів сальмонельозу найчастіше зустрічаються:

підвищення температури

головний біль

слабкість

нездужання

біль у животі (у шлунку)

нудота

блювання

діарея

Інкубаційний період захворювання коливається від шести годин до двох-трьох діб. Перші симптоми зазвичай з'являються впродовж трьох діб після зараження і тривають до тижня.

Втім, можливий і тяжкий перебіг сальмонельозу, внаслідок якого розвивається так званий реактивний артрит. Він триває місяцями. Деякі ж люди страждають на діарею впродовж кількох місяців після видужання.

Водночас бувають випадки й безсимптомного перебігу цієї інфекції.

Що робити, коли є підозра на кишкову інфекцію

Якщо у вас чи дитини симптоми кишкової інфекції - необхідно одразу ж повідомити свого сімейного лікаря. Для цього можна скористатися, зокрема, телефоном.

Після цього лікар має скерувати ваші дії. Може йтися про приймання антибіотиків, здачу необхідних аналізів, або ж просто запобігання зневодненню (легкі форми сальмонельозу минають і без лікування).

За умови, що зараження сталося в межах дитячого табору, школи, садочка, військової частини чи лікарні, про це необхідно повідомити лікарю закладу, щоб швидко зупинити поширення інфекції.

Як уберегтися від хвороби

Для того, щоб уберегти себе та рідних від хвороби, варто дотримуватися низки профілактичних рекомендацій: