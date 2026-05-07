Во Львове вспышка сальмонеллеза в детсаду, дети попали в больницу

Врачи оценивают состояние пациентов как средней тяжести. Симптомы у всех пациентов похожи: жалобы на тошноту и постоянную рвоту. Также наблюдается сильная диарея, общая слабость и острая боль в области живота. У большинства больных существенно повысилась температура тела.

Лабораторные исследования уже дали первые результаты. В двух случаях специалисты подтвердили сальмонеллез. Это бактериальное заболевание поражает пищеварительную систему и может спровоцировать серьезные осложнения без своевременного лечения. Другие результаты анализов пока ожидают.

Расследование причин отравления

Львовские эпидемиологи уже проводят комплекс мероприятий, чтобы остановить дальнейшее распространение инфекции. Специалисты подробно опрашивают больных детей, их родителей и персонал садика.

Специалисты отобрали пробы для тщательного анализа. Сейчас проверяют следующее:

образцы пищевых продуктов, которые употребляли дети;

качество и микробиологический состав питьевой воды;

смывы с рабочих поверхностей, посуды и оборудования.

Также в лаборатории изучают биологический материал от всех госпитализированных лиц. Источник инфекции пока не установили.