У Львові розслідують масове отруєння дорослих і дітей: що може бути причиною

У Львові за два дні госпіталізували 15 людей із гострою кишковою інфекцією. Всі вони харчувалися до того в одному й тому самому місці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у Facebook.
Про спалах гострої кишкової інфекції Львівський обласний ЦКПХ повідомив ввечері понеділка, 23 лютого.
Українцям розповіли, що впродовж 22 та 23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 15 осіб. Серед них - 11 дітей.
Зазначається, що всі люди мали симптоми гострої кишкової інфекції:
"Стан пацієнтів - середньої важкості", - уточнили в обласному ЦКПХ.
За попередніми даними, всі постраждалі харчувалися в одному з розважальних закладів міста Львова - у період з 18 до 21 лютого 2026 року.
Тепер на об'єкті спільно працюють фахівці:
Громадянам пояснили, що вони проводять епідеміологічне розслідування:
"Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються", - додали у ЦКПХ.
Насамкінець мешканців міста закликали бути уважними до свого самопочуття.
"У разі появи симптомів - негайно звертайтеся до лікаря", - наголосили у прес-службі ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ".
