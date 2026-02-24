У Львові розслідують масове отруєння дорослих і дітей: що може бути причиною

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді розповіли про отруєння близько двох десятків народних депутатів.

У прес-службі парламенту уточнили, що попередньо розглядалися дві основні версії захворювання - спалах ротавірусу або гостра кишкова інфекція.

Згодом стало відомо, що отруєння у Раді не було, тож ми пояснювали, що насправді "скосило" нардепів.

Читайте також, як зберігати продукти при відключеннях світла, щоб уникнути отруєння.