RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причиной

Во Львове люди попали в больницу из-за отравления (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове за два дня госпитализировали 15 человек с острой кишечной инфекцией. Все они питались до этого в одном и том же месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в Facebook.

Читайте также: "Таинственное отравление" в Полтавской области: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле

Что известно о симптомах и состоянии пациентов

О вспышке острой кишечной инфекции Львовский областной ЦКПБ сообщил вечером понедельника, 23 февраля.

Украинцам рассказали, что в течение 22 и 23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 15 человек. Среди них - 11 детей.

Отмечается, что все люди имели симптомы острой кишечной инфекции:

  • тошноту;
  • многократную рвоту;
  • боль в животе;
  • диарею.

"Состояние пациентов - средней тяжести", - уточнили в областном ЦКПБ.

Что может быть причиной отравления взрослых и детей

По предварительным данным, все пострадавшие питались в одном из развлекательных заведений города Львова - в период с 18 по 21 февраля 2026 года.

Теперь на объекте совместно работают специалисты:

  • Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области;
  • Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Гражданам объяснили, что они проводят эпидемиологическое расследование:

  • опрашивают госпитализированных;
  • выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;
  • отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки - для лабораторного исследования;
  • обследуют работников заведения.

"Источник инфекции и факторы передачи пока что устанавливаются", - добавили в ЦКПБ.

Публикация Львовского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/cdc.lviv)

В завершение жителей города призвали быть внимательными к своему самочувствию.

"В случае появления симптомов - немедленно обращайтесь к врачу", - подчеркнули в пресс-службе ГУ "Львовский ОЦКПБ Минздрава".

Напомним, ранее в Верховной Раде рассказали об отравлении около двух десятков народных депутатов.

В пресс-службе парламента уточнили, что предварительно рассматривались две основные версии заболевания - вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция.

Впоследствии стало известно, что отравления в Раде не было, поэтому мы объясняли, что на самом деле "скосило" нардепов.

Читайте также, как хранить продукты при отключениях света, чтобы избежать отравления.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовЛьвовская областькишкові інфекціїМедицинская помощьБолезниВрачиБольницы