Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причиной

Во Львове за два дня госпитализировали 15 человек с острой кишечной инфекцией. Все они питались до этого в одном и том же месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в Facebook.
О вспышке острой кишечной инфекции Львовский областной ЦКПБ сообщил вечером понедельника, 23 февраля.
Украинцам рассказали, что в течение 22 и 23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 15 человек. Среди них - 11 детей.
Отмечается, что все люди имели симптомы острой кишечной инфекции:
"Состояние пациентов - средней тяжести", - уточнили в областном ЦКПБ.
По предварительным данным, все пострадавшие питались в одном из развлекательных заведений города Львова - в период с 18 по 21 февраля 2026 года.
Теперь на объекте совместно работают специалисты:
Гражданам объяснили, что они проводят эпидемиологическое расследование:
"Источник инфекции и факторы передачи пока что устанавливаются", - добавили в ЦКПБ.
В завершение жителей города призвали быть внимательными к своему самочувствию.
"В случае появления симптомов - немедленно обращайтесь к врачу", - подчеркнули в пресс-службе ГУ "Львовский ОЦКПБ Минздрава".
