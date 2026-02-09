"Таємниче отруєння" в Полтавській області: в ДСНС пояснили, що сталося насправді

Нещодавно в мережі поширилась інформація про буцімто "масове отруєння невідомою речовиною" людей у Полтавській області. Проте у ДСНС спростували ці чутки та пояснили, що сталось насправді.

Про які отруєння в Полтавській області йдеться

Згідно з оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру, на території області за добу (з 00:00 8 лютого до 00:00 9 лютого 2026 року) було зафіксовано отруєння невідомою речовиною:

у селі Шмиглі Щербанівської сільської громади;

у місті Полтава.

У першому випадку отруєння зафіксували в неділю, 8 лютого, зранку (о 08:52).

Подія трапилась на вулиці Шмиглянська у с. Шмиглі (Полтавський р-н, Щербанівська СГ).

Внаслідок отруєння невідомою речовиною постраждали четверо людей. Із них - двоє дітей.

"Підрозділи ДСНС не залучались", - розповіли громадянам.

Другий випадок отруєння невідомомою речовиною стався пізніше того ж дня (о 12:52) в адміністративному центрі - Полтаві (на вулиці Ігоря Дорошенка у Шевченківському районі міста).

Там було зареєстровано двох постраждалих осіб. З них - одна дитина.

При цьому підрозділи ДСНС також не залучались.

Яка інформація не відповідає дійсності

Зранку понеділка, 9 лютого, низка Telegram-каналів і медіа почали розповсюджувати інформацію про буцімто "масове отруєння невідомою речовиною" людей у Полтавській області.

Тож у прес-службі Головного управління ДСНС України у Полтавській області констатували: "поширювана інформація в різних Telegram-каналах про "масові отруєння невідомою речовиною" на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей".

"За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом", - додали рятувальники.

Головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Полтавській області Віталій Шкаревський у коментарі для РБК-Україна підтвердив, що за уточненою інформацією дійсно йдеться (попередньо) про можливе отруєння людей чадним газом.

Проте більше інформації про такі випадки, за його словами, мають саме медичні працівники.

"Дивіться... Ці люди - попередньо потрапляють до лікарні і їм ставлять такий (діагноз "Отруєння невідомою речовиною", - Ред.)... А потім, за висновками лікарів, ставиться інший випадок вже. Тобто причина", - пояснив спеціаліст.

Він додав також, що підрозділи ДСНС "у таких випадках не залучаються".

"Наголошуємо, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах", - додали у прес-службі ДСНС.

Насамкінець українців закликали орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій - "щоб не поширювати паніку й дезінформацію".

