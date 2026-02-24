У Львові розслідують масове отруєння дорослих і дітей: що може бути причиною

У Львові за два дні госпіталізували 15 людей із гострою кишковою інфекцією. Всі вони харчувалися до того в одному й тому самому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) у Facebook.

Що відомо про симптоми та стан пацієнтів

Про спалах гострої кишкової інфекції Львівський обласний ЦКПХ повідомив ввечері понеділка, 23 лютого.

Українцям розповіли, що впродовж 22 та 23 лютого 2026 року до Львівської обласної інфекційної лікарні було госпіталізовано 15 осіб. Серед них - 11 дітей.

Зазначається, що всі люди мали симптоми гострої кишкової інфекції:

нудоту;

багаторазову блювоту;

біль у животі;

діарею.

"Стан пацієнтів - середньої важкості", - уточнили в обласному ЦКПХ.

Що може бути причиною отруєння дорослих і дітей

За попередніми даними, всі постраждалі харчувалися в одному з розважальних закладів міста Львова - у період з 18 до 21 лютого 2026 року.

Тепер на об'єкті спільно працюють фахівці:

Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області;

Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Громадянам пояснили, що вони проводять епідеміологічне розслідування:

опитують госпіталізованих;

з'ясовують, які продукти споживали відвідувачі закладу;

відбирають зразки харчових продуктів, води та змивів на об'єкті спалаху - для лабораторного дослідження;

обстежують працівників закладу.

"Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються", - додали у ЦКПХ.

Публікація Львівського обласного ЦКПХ (скриншот: facebook.com/cdc.lviv)

Насамкінець мешканців міста закликали бути уважними до свого самопочуття.

"У разі появи симптомів - негайно звертайтеся до лікаря", - наголосили у прес-службі ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ".