Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причиной

Во Львове за два дня госпитализировали 15 человек с острой кишечной инфекцией. Все они питались до этого в одном и том же месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в Facebook.

Что известно о симптомах и состоянии пациентов

О вспышке острой кишечной инфекции Львовский областной ЦКПБ сообщил вечером понедельника, 23 февраля.

Украинцам рассказали, что в течение 22 и 23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 15 человек. Среди них - 11 детей.

Отмечается, что все люди имели симптомы острой кишечной инфекции:

тошноту;

многократную рвоту;

боль в животе;

диарею.

"Состояние пациентов - средней тяжести", - уточнили в областном ЦКПБ.

Что может быть причиной отравления взрослых и детей

По предварительным данным, все пострадавшие питались в одном из развлекательных заведений города Львова - в период с 18 по 21 февраля 2026 года.

Теперь на объекте совместно работают специалисты:

Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области;

Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Гражданам объяснили, что они проводят эпидемиологическое расследование:

опрашивают госпитализированных;

выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;

отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки - для лабораторного исследования;

обследуют работников заведения.

"Источник инфекции и факторы передачи пока что устанавливаются", - добавили в ЦКПБ.

Публикация Львовского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/cdc.lviv)

В завершение жителей города призвали быть внимательными к своему самочувствию.

"В случае появления симптомов - немедленно обращайтесь к врачу", - подчеркнули в пресс-службе ГУ "Львовский ОЦКПБ Минздрава".