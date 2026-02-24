ua en ru
Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причиной

Вторник 24 февраля 2026 13:54
Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причиной Во Львове люди попали в больницу из-за отравления (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во Львове за два дня госпитализировали 15 человек с острой кишечной инфекцией. Все они питались до этого в одном и том же месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовского областного центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) в Facebook.

Читайте также: "Таинственное отравление" в Полтавской области: в ГСЧС объяснили, что произошло на самом деле

Что известно о симптомах и состоянии пациентов

О вспышке острой кишечной инфекции Львовский областной ЦКПБ сообщил вечером понедельника, 23 февраля.

Украинцам рассказали, что в течение 22 и 23 февраля 2026 года во Львовскую областную инфекционную больницу были госпитализированы 15 человек. Среди них - 11 детей.

Отмечается, что все люди имели симптомы острой кишечной инфекции:

  • тошноту;
  • многократную рвоту;
  • боль в животе;
  • диарею.

"Состояние пациентов - средней тяжести", - уточнили в областном ЦКПБ.

Что может быть причиной отравления взрослых и детей

По предварительным данным, все пострадавшие питались в одном из развлекательных заведений города Львова - в период с 18 по 21 февраля 2026 года.

Теперь на объекте совместно работают специалисты:

  • Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области;
  • Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Гражданам объяснили, что они проводят эпидемиологическое расследование:

  • опрашивают госпитализированных;
  • выясняют, какие продукты потребляли посетители заведения;
  • отбирают образцы пищевых продуктов, воды и смывов на объекте вспышки - для лабораторного исследования;
  • обследуют работников заведения.

"Источник инфекции и факторы передачи пока что устанавливаются", - добавили в ЦКПБ.

Во Львове расследуют массовое отравление взрослых и детей: что может быть причинойПубликация Львовского областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/cdc.lviv)

В завершение жителей города призвали быть внимательными к своему самочувствию.

"В случае появления симптомов - немедленно обращайтесь к врачу", - подчеркнули в пресс-службе ГУ "Львовский ОЦКПБ Минздрава".

Напомним, ранее в Верховной Раде рассказали об отравлении около двух десятков народных депутатов.

В пресс-службе парламента уточнили, что предварительно рассматривались две основные версии заболевания - вспышка ротавируса или острая кишечная инфекция.

Впоследствии стало известно, что отравления в Раде не было, поэтому мы объясняли, что на самом деле "скосило" нардепов.

Читайте также, как хранить продукты при отключениях света, чтобы избежать отравления.

Львов Львовская область кишкові інфекції Медицинская помощь Болезни Врачи Больницы
