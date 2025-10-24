ua en ru
У Львові продовжили арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Львів, П'ятниця 24 жовтня 2025 13:02
У Львові продовжили арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Фото: Андрій Парубій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Суд у Львові продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Його залишили під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За клопотанням Львівської обласної прокуратури суд продовжив тримання під вартою 52-річного львів’янина, якого підозрюють у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Йому інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 КК України).

Фото: підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія суд залишив під вартою (t.me/pgo_gov_ua)

Вбивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня в центрі Львова, на вулиці Єфремова, був застрелений Андрій Парубій - колишній голова Верховної Ради України, активний учасник Революції Гідності та один із лідерів українського парламенту. Він помер на місці від отриманих поранень.

Підозрюваним у вбивстві став 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали 1 вересня на території Хмельницької області.

Під час допиту Сцельніков зізнався у скоєному злочині, мотивуючи свої дії "особистою помстою українській владі". Водночас він заперечив будь-яку співпрацю з російськими спецслужбами.

Однак, за даними Служби безпеки України, Сцельніков був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. У його телефоні виявлено листування з російськими кураторами, де він передавав інформацію про розташування стратегічних об’єктів. Ці дані стали підставою для додаткової підозри у державній зраді.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

