Во Львове продлили арест подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

Суд во Львове продлил меру пресечения для подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его оставили под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на жизнь народного депутата и незаконное обращение с оружием (ч. 2 ст. 111, ст. 112, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Уточняется, что подозреваемый и в дальнейшем будет находиться под стражей без права внесения залога.

"По ходатайству Львовской областной прокуратуры суд продлил содержание под стражей 52-летнего львовянина, которого подозревают в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия", - говорится в сообщении.

Убийство Парубия

Напомним, 30 августа в центре Львова, на улице Ефремова, был застрелен Андрей Парубий - бывший председатель Верховной Рады Украины, активный участник Революции Достоинства и один из лидеров украинского парламента. Он скончался на месте от полученных ранений.

Подозреваемым в убийстве стал 52-летний львовянин Михаил Сцельников. Его задержали 1 сентября на территории Хмельницкой области.

Во время допроса Сцельников признался в совершенном преступлении, мотивируя свои действия "личной местью украинской власти". При этом он отрицал какое-либо сотрудничество с российскими спецслужбами.

Однако, по данным Службы безопасности Украины, Сцельников был завербован российскими спецслужбами более года назад. В его телефоне обнаружена переписка с российскими кураторами, где он передавал информацию о расположении стратегических объектов. Эти данные стали основанием для дополнительного подозрения в государственной измене.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.

Подробнее о версиях громкого политического убийства, - читайте в авторском материале РБК-Украина.