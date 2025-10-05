UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Львові працює ППО: ворог атакує місто "Шахедами"

Фото: у місті чути роботу протиповітряної оборони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 жовтня у Львові пролунали гучні звуки вибухів. Наразі ворог намагається атакувати місто дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Льва Андрія Садового.

"У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні о 04:26.

Напередодні Садовий писав, що в напрямку міста летить ворожий "Шахед". Окрім того, у Повітряних силах тех інформували, що ворожі дрони летять на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси та Вінницю.

Також військові інформували, що більшість ворожих безпілотників прямують саме на захід України.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:39 повітряна тривога абсолютно по всій території України.

Масований обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове здійснюють комбіновану атаку по Україні.

Починаючи з вечора 4 жовтня, ворог запустив по нашій країні дрони, які досі літають. Під ударом були щонайменше Львів, Київ, Одеса та Запоріжжя.

Також вночі ворог вивів у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр". Наразі ці ворожі цілі вже перебувають у повітряному просторі України.

Окрім того, вночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Попередньо, ворог здійснив пускові маневри і вже у дуже короткий термін ці ракети з цих літаків будуть над Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВійна в Україні