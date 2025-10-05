У Львові працює ППО: ворог атакує місто "Шахедами"

"У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні о 04:26.

Напередодні Садовий писав, що в напрямку міста летить ворожий "Шахед". Окрім того, у Повітряних силах тех інформували, що ворожі дрони летять на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси та Вінницю.

Також військові інформували, що більшість ворожих безпілотників прямують саме на захід України.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:39 повітряна тривога абсолютно по всій території України.