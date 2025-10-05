Во Львове работает ПВО: враг атакует город "Шахедами"

"В городе слышна работа ПВО! Не снимайте и не публикуйте работу наших защитников", - говорится в сообщении в 04:26.

Накануне Садовый писал, что в направлении города летит вражеский "Шахед". Кроме того, в Воздушных силах тех информировали, что вражеские дроны летят на Львов, Житомир, Тернополь, Умань, Черкассы и Винницу.

Также военные информировали, что большинство вражеских беспилотников направляются именно на запад Украины.

Обновлено 05:09

Мэр Андрей Садовый сообщил о повторной серии взрывов в городе.

"Во Львове слышна повторная серия взрывов. Работает ПВО. Будьте в безопасном месте!", - отметил он.

"Львов. Держитесь подальше от окон", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:39 воздушная тревога абсолютно по всей территории Украины.