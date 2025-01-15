У Львові люди не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги: що сталось

Що відомо про зачинене укриття у Львові

Українцям розповіли, що сьогодні зранку під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію щодо зачиненого укриття в будинку на вулиці Івана Франка.

"Саме у цей час у місті тривала повітряна тривога", - додали у прес-службі поліції.

Зазначається, що правоохоронці:

негайно прибули за вказаною адресою;

підтвердили отриману інформацію.

"Укриття дійсно було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час повітряної тривоги", - наголосили у поліції.

Повідомляється, що за цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 (під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури) розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 ("Залишення в небезпеці") Кримінального кодексу України.

Уточнюється, що санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, відповідальних за функціонування укриття - з метою притягнення їх до відповідальності", - додали у прес-службі.

Насамкінець громадянам нагадали: "якщо під час повітряної тривоги ви не можете отримати доступ до укриття, то обов'язково повідомляйте про це на спецлінію "102".

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)